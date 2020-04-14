Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: عدم جواز التكتم على الإصابة وضرورة تبليغ الجهات المختصة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
فيروس كورونا: عدم جواز التكتم على الإصابة وضرورة تبليغ الجهات المختصة

الجزائر - أفتت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, الثلاثاء, بعدم جواز "التكتم" عن الإصابة بفيروس كورونا وأكدت على ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن حالات الإصابة.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أعقب اجتماع أعضائها أمس الاثنين أن "المصاب بمرض معد مثل مرض كوفيد 19 لا يجوز له ولا لمعارفه وأقربائه شرعا إخفاء إصابته بالمرض, ويجب التصريح بذلك للجهات المختصة, والامتثال للحجر الصحي وأسباب العلاج", مشيرة إلى أنه "من تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعا, ومن علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك له في الإثم".

وبهذا الصدد, دعت اللجنة إلى "ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع جميعا في شفافية تامة, من أجل نشر ثقافة تبليغ المصالح المختصة عن هذا المرض الخطير المعدي من طرف المصاب نفسه أو معارفه, سعيا إلى مواجهة هذاالوباء والقضاء عليه, عملا بواجب النصح بين افراد المجتمع".

كما دعت لجنة الفتوى أصحاب الوظائف والمهن والنشاطات والصناعات والتجارات مما تتوقف عليه ضرورات المواطنين وحاجاتهم, أن "يلتزموا بنشاطاتهم وأعمالهم وفق التنظيم الجاري العمل به, مع أخذ كل التدابير الوقائية لحماية أنفسهم وغيرهم", مضيفة أن ذلك من "فروض الكفاية في حق المجتمع ويعتبر في حقهم من الواجبات العينية التي يستحق فاعلها الأجر الثواب ويستحق تاركها اللوم والعقاب".

وحثت اللجنة الرأي العام في الجزائر على "مواساة عائلات الموتى وأسرهم, وذكرت بأن أجر الشهيد يصل إلى من التزم بالحجر الصحي حماية لنفسه ولغيره ولو بقي حيا معافي, وأوصت الأسرة الجزائرية إلى الاستفادة من هذا الظرف ليكون فرصة للصلاة جماعة وللذكر والدعاء وتلاوة القرآن".

وبخصوص شهر رمضان, أكدت اللجنة أن الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كورونا, "قد تحول هذه السنة دون تنظيم الموائد الرمضانية", داعية إلى "الاستمرار في صنائع المعروف" وتكييف نشاطات المواطنين الخيرية والتكافلية بما يتناسب مع هذه الظروف, ومواصلة إعانة الأسر المحتاجة "إما في شكل مساعدات عينية أو صلات مالية", وحثت اللجنة على "الاندماج في الجهد الوطني" في هذا الشأن.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: عدم جواز التكتم على الإصابة وضرورة تبليغ الجهات المختصة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.14

فيروس كورونا: عدم جواز التكتم على الإصابة وضرورة تبليغ الجهات المختصة

20.04.14

منصات رقمية لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته الغذائية دون التنقل إلى المتاجر

20.04.14

وزير السياحة يدعو الى مساعدة الحرفيين في إنتاج وسائل الوقاية من فيروس كورونا

20.04.14

بن بوزيد: تطور وباء كورونا في الجزائر يشهد "إستقرارا" 

20.04.14

قسنطينة: عمال جمع النفايات في الصف الأول ضمن المعركة ضد فيروس كورونا

20.04.14

وهران: إقبال كبيرعلى شراء التجهيزات الرياضية ''للصمود'' في ظل الحجر المنزلي

الأكثــر قـراءة

20.04.13

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز

20.04.13

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات…

20.04.13

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا سيطارد البشرية لفترة طويلة

20.04.13

رئيس الجمهوريه يتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع

20.04.13

تعديل الدستور : المسودة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة للمشروع لجنة…

20.04.13

اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة  