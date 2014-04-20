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القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بكل من ولايتي عين الدفلى وسكيكدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 10:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بكل من ولايتي عين الدفلى وسكيكدة

الجزائر- تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة, في عمليتين متفرقتين مساء أمس الاثنين بكل من ولايتي عين الدفلى وسكيكدة, حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, مساء يوم أمس 13 أبريل 2020, على إرهابيين (02) اثنين إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية طارق بن زياد, ولاية عين الدفلى/ن.ع.1. العملية التي لاتزال متواصلة أفضت إلى استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ورشاش (01) خفيف من نوع RPK وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع و(06) مخازن ذخيرة و(03) نظارات ميدان, بالإضافة إلى أغراض أخرى".

وفي ذات السياق, قضت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي "ليلة أمس على إرهابي (01) خطير خلال كمين بمنطقة جامع دي الخناق بالقل, ولاية سكيكدة/ن.ع.5, فيما ضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة وقنبلة (01) يدوية.

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ويتعلق الأمر بأحد قيادات الجماعات الإرهابية المسمى بولقرون خالد المكنى +أبو ضرار+, والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

وخلص البيان إلى أن هذه النتائج "تؤكد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني, ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية لوحدات الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف والأحوال".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 11:06
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القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة بكل من ولايتي عين الدفلى وسكيكدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2020 10:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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