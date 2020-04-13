فيروس كورونا : وزير التربية يحث على توسيع العمليات التي تضمنها خطة الطوارئ لتشمل الإذاعات المحلية

الجزائر - حث وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط مديري التربية على مواصلة الجهود لمجابهة انقطاع التعليم بتفعيل العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ التي رسمتها وزارة التربية الوطنية وتوسيعها لتشمل الإذاعات المحلية, لا سيما لفئة التلاميذ الذين لا يملكون أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا والاتصال , حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأضح المصدر ذاته أن السيد الوزير "أشرف صباح اليوم, الاثنين 13 أفريل 2020, بمقر دائرته الوزارية بالمرادية, الجزائر العاصمة, على ندوة مرئية عن بعد مع مديري التربية للوقوف على الحصيلة الأسبوعية لبث حصص التعلمات عن بعد لفائدة التلاميذ."

وأضاف بأن السيد واجعوط "ثمن عملية بث هذه الحصص التي تجاوزت 10 ملايين مشاهد حسب إحصاء منصة اليوتيوب. وفي هذا الصدد, حث مديري التربية على مواصلة الجهود لمجابهة انقطاع التعليم بتفعيل العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ التي رسمتها وزارة التربية الوطنية, وتوسيعها لتشمل الإذاعات المحلية, لا سيما لفئة التلاميذ الذين لا يملكون أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا والاتصال. "

كما دعا وزير التربية الوطنية مديري التربية ل"العمل على تشجيع وتأطير المبادرات الفردية للأساتذة من أجل التواصل مع التلاميذ بهدف خلق فضاءات افتراضية تسمح بتحقيق التفاعل بينهم عبر الأنترنت".

وفي إطار العمليات التضامنية –يضيف البيان – "حث السيد الوزير مديري التربية, خلال أشغال هذه الندوة, على تشجيع كل مبادرة تهدف إلى المساهمة في الجهود الوطنية من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا."