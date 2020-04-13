الرئيس تبون : إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري و كامل -

المضاربة في المواد الغذائية و الشبه صيدلانية : معالجة 448 قضية و توقيف 451 شخصا خلال الأيام الأربعة الماضية -

فيروس كورونا : وزير التربية يحث على توسيع العمليات التي تضمنها خطة الطوارئ لتشمل الإذاعات المحلية -

منحة بقيمة 10 آلاف دينار للأسرالمحتاجة خلال شهر رمضان ولتلك المتأثرة بتدابيرمكافحة كورونا -

تعديل الدستور : المسودة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة للمشروع لجنة الخبراء -

اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة -

الرئيس تبون يقرر إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الاخصائيين -

فيروس كورونا : تسجيل 69 حالة جديدة مؤكدة و 20 وفاة جديدة في الجزائر -

كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة والبويرة -

فيروس كورونا: وزارة الصناعة تحدد مواصفات انتاج الأقنعة الطبية الواقية -

شهران من العمل للأطباء والممرضين خلال أزمة كورونا يعادل سنة من الاقدمية في حساب سنوات التقاعد -

جمال بلماضي: فريق جبهة التحرير الوطني قيم نركز عليها دوما -

جائحة كورونا: وزارة العمل تنفي اصدار تعليمات تخص الاقتطاع من أجور عمال الادماج المهني -

الرئيس تبون يعلن عن إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي -

التصدي لفيروس كورونا: الرئيس تبون يؤكد بأن الوضع تحت السيطرة -

صناعة عسكرية: تسليم 446 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس-بنز -

صحفيو البليدة مصرون على إيصال المعلومة رغم المخاطر والصعوبات -

تأجيل محاكمة قضيتي علي حداد ومراد عولمي الى يوم 11 مايو القادم -

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران غدا الثلاثاء -