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اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة  

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات
اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة  

الجزائر - أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, باسم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الاثنين على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني راشدي, مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أشرف السيد اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اليوم الاثنين 13 أبريل 2020, على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني راشدي, مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة".

وقال اللواء شنقريحة بهذه المناسبة "باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أنصب رسميا العميد عبد الغني راشدي, مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة, خلفا للعميد واسيني بوعزة", مضيفا

وعليه فإني أمركم جميعا, بالعمل تحت سلطته, وطاعة أوامره, وتنفيذ تعليماته,  بما يمليه صالح الخدمة, تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية, وقوانين الجمهورية, و وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

وخلص البيان الى أن "هذه المناسبة كانت سانحة للسيد اللواء, أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية الحساسة, جملة من التعليمات والتوجيهات, بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا, حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساعدته على أداء مهامه, من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة, بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

كلـمات مفتـاحيــة :
اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة  
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 17:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

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اللواء شنقريحة يشرف على تنصيب العميد عبد الغني راشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة  

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