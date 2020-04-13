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كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة والبويرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة والبويرة

الجزائر - دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, الاحد بسكيكدة والبويرة, أربعة مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 12 أبريل 2020 , أربعة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع, وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة والبويرة بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان بالناحية العسكرية الثانية, جيجل وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة, خمسة (05) تجار مخدرات  وضبطت 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين".

من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, 35 شخصا وحجزت سبعة (07) مولدات كهربائية وستة (06) مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن, في حين تم توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".

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كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة والبويرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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