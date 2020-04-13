كشف وتدمير أربعة مخابئ للجماعات الارهابية بسكيكدة والبويرة

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 12 أبريل 2020 , أربعة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع, وذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة والبويرة بالناحية العسكرية الأولى".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان بالناحية العسكرية الثانية, جيجل وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة, خمسة (05) تجار مخدرات وضبطت 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين (02) سياحيتين".
من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, 35 شخصا وحجزت سبعة (07) مولدات كهربائية وستة (06) مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن, في حين تم توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان".