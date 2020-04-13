جائحة كورونا: وزارة العمل تنفي اصدار تعليمات تخص الاقتطاع من أجور عمال الادماج المهني

الجزائر - نفت الاثنين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها , اصدار أية تعليمات تخص اقتطاع من أجور عمال الادماج المهني للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.

وحسب ذات المصدر"تنفي الوزارة اصدار أية تعليمات تخص اقتطاع من أجور عمال الادماج المهني للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا", معتبرة أن "هذه المعلومات لا تمت بصلة لأي مصدر رسمي موثق", وبالتالي "تفند الوزارة المعلومات الواردة" بخصوص هذا الموضوع في بعض وسائل الاعلام.

وأشار البيان الى أن "الهبة التضامنية التي قام بها عمال وموظفو القطاع, من خلال التبرع بجزء من أجورهم هي مبادرة ذات طابع تطوعي استحساني وغير ملزمة, بغرض التخفيف من آثار هذا الوباء المستجد".

وفي هذا السياق تدعو الوزارة كافة وسائل الاعلام الوطنية الى "استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها والتحقق منها قبل نشرها والتداول بشأنها".