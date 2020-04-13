و أوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة ستشكل "سانحة للواء شنقريحة للوقوف على مدى تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا وتفقد بعض الوحدات وترؤس اجتماع توجيهي مع قيادة وإطارات الناحية".
اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران غدا الثلاثاء
أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 12:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 14 مرات
الجزائر - يقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، يوم غد الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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