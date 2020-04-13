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رئيس الجمهوريه يتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 11:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 55 مرات
رئيس الجمهوريه يتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم اعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية  والعمل على تحسين ظروف مهنيي القطاع، مثمنا جهودهم في مجابهة وباء كورونا.

وخلال تفقده لمصلحة الطب الداخلي للمستشفى الجامعي بني مسوس، تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في ظل الصعوبات التي يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الاجور، مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات.

وصرح في هذا الصدد اننا مسيطرين على الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والارادة.

وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والاخوية التي اثبتها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الوباء، معتبرا أنها (الهبة ) تعد "انطلاقة جديدة للجزائر".

آخر تعديل على الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 13:14
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رئيس الجمهوريه يتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية وتحسين ظروف عمل مهنيي القطاع
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نيسان/أبريل 2020 11:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 55 مرة   شارك

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