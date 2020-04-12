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كشف وتدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالبويرة وتيزي وزو والجلفة (وزارة الدفاع الوطني)

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
كشف وتدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالبويرة وتيزي وزو والجلفة (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, أمس السبت, خلال عمليات تمشيط بالبويرة و تيزي وزو و الجلفة, من كشف و تدمير تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية, مثلما أفاد به, يوم الأحد, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أفريل 2020، تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية وسبع قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات تمشيط بكل من البويرة وتيزي وزو والجلفة/ن.ع.1".

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبط حراس الحدود ببني ونيف، ولاية بشار/ن.ع.3، (266) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (11) تاجر مخدرات وضبطت (25,100) كيلوغرام من الكيف المعالج و(9300) قرص مهلوس وذلك خلال عمليات مختلفة بكل من البليدة وعين الدفلى/ن.ع.1 وغليزان/ن.ع.2 وأم البواقي والطارف/ن.ع.5", يضيف المصدر ذاته.

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و من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، عشرين شخصا وحجزت أربع مركبات رباعية الدفع و(1،8) طن من المواد الغذائية و ثماني صواعق تفجير و(885) غراما من مادة الديناميت".

كما ضبطت أيضا, في ذات الإطار, "(17) مولدا كهربائيا و(12) مطرقة ضغط و(06) أجهزة كشف عن المعادن، في حين تم إحباط محاولات تهريب (7512) لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس", حسب ما  تضمنه البيان.

آخر تعديل على الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 13:22
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كشف وتدمير تسعة مخابئ للإرهابيين بالبويرة وتيزي وزو والجلفة (وزارة الدفاع الوطني)
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 13:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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