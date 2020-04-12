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اللواء السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش يوم الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
اللواء السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش يوم الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران (وزارة الدفاع)

الجزائر- يقوم  اللواء السعيد شنقريحة  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة يوم الثلاثاء 14 ابريل 2020 , بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران--حسبما أورده يوم الأحد بيان من وزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان أن هذه الزيارة ستشكل "سانحة للواء شنقريحة للوقوف على مدى تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا وتفقد بعض الوحدات وترؤس اجتماع توجيهي مع قيادة وإطارات الناحية".

آخر تعديل على الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:50
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اللواء السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش يوم الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نيسان/أبريل 2020 12:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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