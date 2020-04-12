توقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية لولايات غرب الوطن ابتداء من مساء يوم الأحد -

اللواء السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش يوم الثلاثاء إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران (وزارة الدفاع) -

تخصيص منتزه الصابلات لاستقبال السيارات المحجوزة لمخالفي اجراءات الحجر بولاية الجزائر -

كوفيد-19: قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية يطلقون حملة وطنية تضامنية لجمع تبرعات الأطفال والشباب -

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 22 ألف عامل بالرعاية الصحية أصيبوا بكوفيد-19 -

تواصل إجلاء المواطنين الجزائريين: طائرة للجوية الجزائرية قادمة من دبي تحط بمطار الجزائر الدولي -

وصول أول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي -

نقل عمال سوناطراك: طاسيلي للطيران تضمن ثلاثين رحلة -

أوبك+: اجتماع جديد في 10 يونيو المقبل قصد تقييم قرار خفض الانتاج -

وزير الصحة يؤكد عزم الدولة على تسخير أقصى الامكانيات للتصدي لوباء كورونا -

إجراءات جديدة لتزويد المصابين بالأمراض المناعية بعلاج كلوروكين -

فيروس كورونا/كلوروكين: صيدال بصدد التفاوض لاقتناء المادة الأولية -

الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال طائرتين اليوم السبت نحو دبي لإجلاء الرعايا الجزائريين -

فيروس كورونا: تسجيل 64 حالة مؤكدة جديدة و 19 حالة وفاة ما بين 27 مارس و 11 أبريل الجاري -

إعادة تنظيم السنة الدراسية وتغيير رزنامة الامتحانات: إشراك الشركاء الاجتماعيين في القرار النهائي -

كورونا: تخصيص نوافد خاصة بلغة الإشارة خلال الدروس النموذجية على التلفزيون العمومي -

فيروس كورونا : توفير الظروف الحسنة لتنظيم التبرعات داخل وخارج الوطن -

التعليم عن بعد: وزير التربية يوجه رسالة تقدير للمسؤولين عن العملية -

كوفيد-19 : وزير الداخلية يطلع على جاهزية الحماية المدنية في مواجهة الوباء -