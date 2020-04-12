تواصل إجلاء المواطنين الجزائريين المقمين بالخارج: طائرة للجوية الجزائرية قادمة من دبي تحط بمطار الجزائر الدولي

الجزائر- حطت مساء يوم السبت بمطار الجزائر الدولي طائرة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة تقل حوالي 300 مواطن جزائري كانوا عالقين بهذا البلد بسبب تعليق حركة الملاحة الدولية بفعل تفشي وباء كورونا, حسب ما علم لدى الشركة الجزائرية للطيران.

و حطت الطائرة, التي تسع 360 مسافرا, بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة 21 سا, حسب ما أكده لواج الناطق باسم الشركة أمين أندلسي.

و ينتظر أن تحط بعد نصف ساعة تقريبا طائرة أخرى للجوية الجزائرية بمطار الجزائر الدولي تقل نفس العدد من الرعايا تقريبا قادمين من دبي ليصل عدد الجزائريين الذين تم اجلاؤهم اليوم السبت من دولة الامارات من طرف الشركة الجزائرية حوالي 600 مواطن, حسب توضيحات السيد أندلسي.

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أرسلت صباح اليوم السبت طائرتين الى دبي من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين.

و يتعلق الأمر بطائرتين من نوع ايرباص أ 330 بسعة تصل الى 360 مسافر لكل طائرة.

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و في وقت سابق اليوم, وصلت أول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة الى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية, حسبما أكده لواج مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.

و اوضح ذات المصدر ان هذه الدفعة تضم اكثر من 200 مواطن جزائري في انتظار وصول طائرة اخرى تابعة لشركة الطيران الإماراتية تنقل رعايا جزائريين غدا الاحد.

يذكر أن الجزائر قد أجلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 أزيد من 8.000 رعية من الخارج في حين أغلقت معظم الدول مجالاتها الجوية عبر العالم.

وجاءت تدابير اجلاء الجزائريين من المطارات والموانئ الأجنبية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون على اثر انتشار جائحة كوفيد-19.

و الى غاية 4 أفريل تم اجلاء 740 رعية كانوا عالقين باسطنبول (تركيا) بفضل قرار اتخذه الرئيس تبون و نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

يذكر أن الجزائر قامت بتعليق كل رحلاتها الوطنية و الدولية منذ 19 مارس الفارط إلى أجل غير مسمى.