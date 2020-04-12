وصول أول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي

الجزائر - وصلت بعد ظهر يوم السبت اول دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة الى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية, حسبما أكده مصدر من وزارة الشؤون الخارجية لواج.

و اوضح المسؤول ان هذه الدفعة الاولى من الرعايا الجزائريين, العالقين بالإمارات العربية المتحدة بسبب توقف حركة الطيران الدولية جراء تفشي وباء فيروس كورونا, تضم اكثر من 200 مواطن جزائري وصلوا الى الجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

و أكد نفس المصدر انه سيتم وصول دفعتين أخرتين مساء اليوم السبت لرعايا جزائريين قدوما من الإمارات العربية المتحدة على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية.

و من المنتظر كذلك وصول طائرة اخرى تابعة لشركة الطيران الإماراتية تنقل رعايا جزائريين, غدا الاحد, كما هو متفق عليه في اطار هذه العملية, يضيف نفس المصدر.

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أرسلت صباح اليوم السبت طائرتين إلى دبي (الامارات العربية المتحدة) من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين هناك, حسبما علمته وأج من الناطق باسم الشركة أمين أندلسي.

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و أوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بطائرتين من نوع ايرباص أ 330 بسعة 300 مسافر لكل طائرة واللتان أقلعتا على الساعة 5سا صباحا باتجاه مطار دبي الدولي.

يذكر أن الجزائر قد أجلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 أزيد من 8.000 رعية من الخارج في حين أغلقت معظم الدول مجالاتها الجوية عبر العالم.

وجاءت تدابير اجلاء الجزائريين من المطارات والموانئ الأجنبية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون على اثر انتشار جائحة كوفيد-19.

للتذكير أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية 4 أفريل ما مجموعه 740 رعية كانوا عالقين باسطنبول (تركيا) عقب غلق الفضاء الجوي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا حسبما أكده سابقا الرئيس المدير العام للشركة بخوش علاش.

و تم اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظيره التركي رجب طيب اردوغان حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا.

و قد قامت الجزائر بتعليق كل رحلاتها الوطنية و الدولية منذ 19 مارس الفارط إلى أجل غير مسمى.