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الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال طائرتين اليوم السبت نحو دبي لإجلاء الرعايا الجزائريين

  أدرج يـوم : السبت, 11 نيسان/أبريل 2020 23:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال طائرتين اليوم السبت نحو دبي لإجلاء الرعايا الجزائريين

الجزائر - أرسلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت طائرتين إلى دبي (الامارات العربية المتحدة) من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين هناك، حسبما علمته وأج من الناطق باسم الشركة أمين أندلسي.

وأوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بطائرتين من نوع ايرباص أ 330 بسعة 300 مسافر لكل طائرة واللتان أقلعتا على الساعة 5سا صباحا باتجاه مطار دبي الدولي.

يذكر أن الجزائر قد أجلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 أزيد من 8.000 رعية من الخارج في حين أغلقت معظم الدول مجالاتها الجوية عبر العالم.

وجاءت تدابير اجلاء الجزائريين من المطارات والموانئ الأجنبية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على اثر انتشار جائحة كوفيد-19.

للتذكير أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية 4 أفريل ما مجموعه 740 رعية كانوا عالقين باسطنبول (تركيا) عقب غلق الفضاء الجوي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا حسبما أكده سابقا الرئيس المدير العام للشركة بخوش علاش.

و تم اتخاذ هذا القرار من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظيره التركي رجب طيب اردوغان حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا.

و قد قامت الجزائر بتعليق كل رحلاتها الوطنية و الدولية منذ 19 مارس الفارط إلى أجل غير مسمى.

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الخطوط الجوية الجزائرية: إرسال طائرتين اليوم السبت نحو دبي لإجلاء الرعايا الجزائريين
  أدرج يـوم : السبت, 11 نيسان/أبريل 2020 23:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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