كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين بكل من المدية وسكيكدة  

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاربعاء، إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وسكيكدة، من كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين تحوي على اسلحة وذخيرة، حسب ما اورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 أفريل 2020، إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية بالناحية العسكرية الأولى وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، ستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي ثلاثة (03) مسدسات وثلاث (03) ماسورات لأسلحة نارية وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإحباط محاولات الإتجار بالمخدرات، "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 28 قنطارا و 59،340 كيلوغرام إثر عمليتين منفصلتين ببلدية جنين بورز?، ولاية النعامة، بالناحية العسكرية الثانية".

وفي نفس السياق، أوقف حرس الحدود بمرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان/ن.ع.2، "تاجري (02) مخدرات وضبطوا 100 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت مُحملة على متن زورق مطاطي، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة/ن.ع.1 تاجري (02) مخدرات وضبطوا بندقية (01) صيد و1360 قرص مهلوس".

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالشلف "تاجري (02) مخدرات آخرين بحوزتهما 9،4 كيلوغرام من الكيف المعالج".