السيد بلحيمر يعزي عائلة المرحوم محمد بغدادي

الجزائر - وجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس، "خالص تعازيه" لعائلة الصحفي السابق محمد بغدادي الذي توفي يوم أمس الأربعاء بالبليدة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في برقية تعازي الوزير لعائلة الفقيد الذي توفي عن عمر ناهز 79 سنة: "في هذه المحنة الأليمة، يتوجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة و كافة إطارات و عمال القطاع، بخالص تعازيهم لعائلة المرحوم".

وأضاف الوزير أن "الجزائر فقدت في شخص محمد بغدادي شخصية بارزة في ساحة الإعلام الوطني و العالم الفني"، مشيرا إلى أن الفقيد "ساهم بقلمه و بريشته في +رسم+ أجمل صفحات يومية المجاهد خلال سنوات طويلة ".

وقال الوزير أن "طيبة خُلق المرحوم وكفاءته المهنية يشهد لها الجميع في قاعات التحرير وفي الساحة الفنية على حد سواء".

وكان الفقيد نشطا في العديد من الميادين كالرسم و المسرح كما كان كاتب سيناريو و صحفي بجريدة المجاهد حيث شغل بها منصب رئيس القسم الثقافي خلال الفترة الممتدة بين 1970 إلى 1990 قبل ان يحال على التقاعد.

يذكر ان مسيرة الفقيد الذي ولد سنة 1941،انطلقت سنة 1967 اذ نظم اول معرض لرسوماته وبعدها تلقى تكوينا في المسرح وكانت له عدة مشاركات في أفلام جزائرية و مساهمات في كتابة السيناريو.