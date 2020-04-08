محاربة فيروس كورونا : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرب عن تقديره "العالي" للعاملين بقطاع الصحة  

و تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للصحة الذي يأتي هذه المرة في ظروف استثنائية يعيشها العالم و البشرية جمعاء, والذي وضعته المنظمة العالمية للصحة, هذه السنة, تحت شعار "دعم إطارات التمريض و القبالة", سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقديره "العالي و المستمر" للعاملين في الصحة, مؤكدا دعمه لهم في "كل الجهود التي يبذلونها لتمكين المواطنين والمقيمين على التراب الوطني من حقهم في الرعاية الصحية التي تعد من أهم و أسمى حقوق الإنسان لكونها مرتبطة مباشرة بالحق في الحفاظ على الحياة".
كما توجه المجلس للسلطات العمومية, داعيا اياها إلى "منح المزيد من الدعم للعاملين في هذا القطاع الحساس و كذا توفير كافة الإمكانيات المادية و الظروف المعنوية التي تمكنهم من مجابهة هذا الوباء".
و في سياق ذي صلة, دعا المجلس أيضا وسائل الإعلام إلى "مواصلة التوعية و العمل بجد من أجل إقناع المواطنين بأهمية الامتثال الصارم لتعليمات و إرشاداتال سلطات, والمندرجة في إطار الوقاية من هذا الفيروس من خلال الالتزام بالمكوث في البيت و التباعد الاجتماعي و النظافة المستمرة".
و بعد أن أشاد بالتضامن "الواسع" الذي يبديه المجتمع الجزائري في محاربة هذا الداء و وقوفه إلى جانب كل الأطقم الطبية و شبه الطبية, دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان "كافة الفاعلين في المجتمع المدني و النخب بكل فئاتها و أعيان المجتمع و المشاهير و الرياضيين و كذا الفنانين للانخراط في حملات التوجيه الموجهة لفائدة السكان للوقاية من هذا الوباء".