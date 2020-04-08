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رئيس الجمهورية يعين العميد عبد الغاني راشدي نائبا للمديرالعام للأمن الداخلي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
رئيس الجمهورية يعين العميد عبد الغاني راشدي نائبا للمديرالعام للأمن الداخلي

الجزائر - عين رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون ، العميد عبد الغاني راشدي نائبا للمدير العام للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة حسب افاد به يوم الاربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة امس بتنصيب العميد عبد الغاني راشدي رسميا في مهامه الجديدة، يضيف البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 15:43
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رئيس الجمهورية يعين العميد عبد الغاني راشدي نائبا للمديرالعام للأمن الداخلي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2020 15:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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