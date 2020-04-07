اللجنة الوزارية للفتوى : احتكار السلع ورفع اسعارها من الكبائر

الجزائر -أكدت اللجنة الوزارية للفتوى, الثلاثاء في بيان لها, أن احتكار ما يحتاج إليه الناس من السلع ورفع أسعارها وخلق الندرة من الكبائر, داعية إلى التحلي بالتكافل و التضامن خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الناس.

ودعت اللجنة الى التحلي ب"خلق الانبياء واقتفاء دأب الاتقياء في التآخي والتكافل والتضامن وقت الحاجة لاسيما في هذه الايام العصيبة التي يمر بها الناس", مصداقا للآية الكريمة "إنماالمؤمنون إخوة" و لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

من جهة أخرى, حثت اللجنة المواطنين على التحلي "بالحكمة في التعامل مع الاهل وتجنب الخلافات خاصة في هذه الظروف الصعبة، واستحضار معاني السكينة والتمسك بالوحدة الدينية التي تجمع الكلمة وترسخ دعائم الاخوة بين أبناء الوطن الواحد، وتقوي اواصر الترابط والتلاحم والتراحم بينهم" لقوله سبحانه تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض".

كما دعت إلى الابتعاد عن كل مشاحنة مع الغير و عن اثارة القلق و الاضطرابات ببث الاشاعات الزائفة و تداولها مما يضرب القيم و الأخلاق.

في الأخير, حثت اللجنة على اللجوء الى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والانابة والتحلي بما يستجلب استجابة الدعاء.