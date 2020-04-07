مكافحة الإرهاب: كشف مسدس رشاش وثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من بومرداس والجلفة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, الاثنين, من كشف وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس, في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجلفة, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 أفريل 2020 مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس بالناحية العسكريةالأولى، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع بالجلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى "خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت 24,235 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم 9,900 كيلوغرام من نفس المادة بغليزان/ن.ع.2. كما أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين بكل من الطارف وجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، أربع (04) تجار مخدرات وحجزوا 2762 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، "20 شخصا وضبطت ثلاث (03) بنادق صيد ومعدات تفجير وشاحنة (01) و 13 مركبة رباعية الدفع و25,850 طن من المواد الغذائية و9500 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 19 مولدا كهربائيا و13 مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن و1,347 طن من خليط خام الذهب والحجارة، فيما تم توقيف 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست".