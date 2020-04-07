ويتضمن هذا المرسوم الموقع في 26 مارس 2020, إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من 25 مارس 2020, اللواء محمد بشار, وتعيين اللواء محمد قايدي في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس التاريخ.
تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي
أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 14:28 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 16 مرات
الجزائر - تم تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, خلفا للواء محمد بشار, وهذا بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
كلـمات مفتـاحيــة :