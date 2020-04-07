الجزائر - تم تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, خلفا للواء محمد بشار, وهذا بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويتضمن هذا المرسوم الموقع في 26 مارس 2020, إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من 25 مارس 2020, اللواء محمد بشار, وتعيين اللواء محمد قايدي في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس التاريخ.