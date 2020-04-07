Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي

الجزائر - تم تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, خلفا للواء محمد بشار, وهذا بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويتضمن هذا المرسوم الموقع في 26 مارس 2020, إنهاء مهام رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من 25 مارس 2020, اللواء محمد بشار, وتعيين اللواء محمد قايدي في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر في نفس التاريخ.

كلـمات مفتـاحيــة :
تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نيسان/أبريل 2020 14:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.07

تربية: تأجيل امتحان إثبات المستوى الخاص بالمتعلمين عن بعد

20.04.07

تعيين اللواء محمد قايدي رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي

20.04.07

  وباء كورونا : بنك الجزائر يتخذ إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة

20.04.07

مستغانم: دورة في الشطرنج عبر الانترنت بين 10 و14 أبريل الجاري

20.04.07

فوفيتنام: "ننوي تنظيم بطولة وطنية للكهول اقتداء بجمهورية فيتنام"

20.04.07

الوكالة الوطنية للدم: دعوة المواطنين الى التبرع بالدم 

الأكثــر قـراءة

20.04.06

كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي

20.04.06

كوفيد-19: الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي يتبرعون بشهر من رواتبهم

20.04.06

تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

20.04.06

كوفيد-19: وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا

20.04.06

إنشاء الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية

20.04.06

وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة