فيروس كورونا: الإطارات السامية للأمن الوطني يتبرعون بشهر من راتبهم

الجزائر- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مساهمتها، على غرار كل مؤسسات الدولة، وهذا بتبرع إطاراتها السامية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بشهر من راتبهم والذي سيتم دفعه في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الاثنين أن هذه المساهمة تأتي في إطار"تعزيز الجهود الرامية للحد من انتشار وباء كورونا والتخفيف من الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد"، مبرزة أن "هذه الهبّة التضامنية تعكس روح التضامن والأخوة الأصيلة التي تميز المجتمع الجزائري وتمثل رسالة أمل تجسد وقوف منتسبي الأمن الوطني مع أبناء بلدهم في كل الظروف، معتبرين هذه الهبة واجبا من واجباتهم الوطنية".