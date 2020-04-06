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كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 16:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي

الجزائر- حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ساعات العمل المطبقة لمستخدمي المؤسسات والادارات العمومية المتواجدة بالولايات التي تخضع للحجر المنزلي الجزئي، من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الثانية زوالا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 الى 19 أبريل الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لهذه المديرية.

وجاء في البيان أنه في "اطار الاحكام التنظيمية المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) ومكافحته، لاسيما تلك المرتبطة بالحجر المنزلي الجزئي الخاص بولايات الجزائر، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بجاية، تيزي وزو، سطيف، تلسمان و وهران، تحدد ساعات العمل المطبقة على مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية المتواجدة في هذه الولايات من الأحد الى الخميس من الساعة الثامنة (8 سا 00) صباحا الى الساعة الثانية (14 سا 00) زوالا، وذلك خلال الفترة من 5 الى 19 أبريل 2020".

وذكر المصدر ذاته ان المستخدمين المستثنين من اجراءات الحجر وكذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة للتنقل أثناء الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية.

 

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كورونا: تحديد ساعات عمل الإدارات العمومية بالولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 16:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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