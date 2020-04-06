وجاء في بيان للسيد بن صالح أنه في " هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا, والتي تملي التعبئة والتجنيد للالتزام بالتدابير الوقائية, نحتاج الى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة , وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهري للحساب المفتوح لهذا الغرض".
كورونا: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه للمساهمة في مواجهة خطر الفيروس
أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 13:36 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 30 مرات
الجزائر- أعلن رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح, يوم الاثنين , عن تبرعه براتب شهري كمساهمة في الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.
كلـمات مفتـاحيــة :