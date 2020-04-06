كورونا: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه للمساهمة في مواجهة خطر الفيروس

محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو الى 27 أبريل -

كوفيد-19: وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا -

استحداث أول ورشة لمراجعة و تحيين القوانين المنظمة للأنشطة التجارية -

بلحيمر يعد ب تطهير قطاع الاشهار ووضعه في مسار يتميز ب الشفافية -

سياحة المغامرة: جمعية أسد الأطلس بالجلفة تخوض رحلات لاستكشاف الفوهات النيزكية -

قطاع التجارة يشرع في شطب التجار المخالفين من السجل التجاري -

اليوم الأول من تمديد ساعات الحجر بسطيف: نجاح اختبار المواطنة -

منتجات غذائية: تجار الجملة مدعوون لاستخراج وثيقة الترخيص المؤقت -

وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة -

كوفيد-19: الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي يتبرعون بشهر من رواتبهم -

تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار -

سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تعلق مؤقتا الالتزام بوقف تنشيط شرائح SIM / USIM -

كوفيد 19 بالعاصمة: التراخيص الاستثنائية تمدد تلقائيا مع تمديد ساعات الحجر الصحي الجزئي -

فيروس كورونا: الوزير الأول يأمر بتوفير الظروف لتسيير التبرعات داخل وخارج الوطن -

فيروس كورونا: سونلغاز وفروعها تبقى مجندة لضمان التزويد بالكهرباء والغاز -

توسيع الحجر الصحي: نفطال تؤكد على توفر المنتجات النفطية -

اجتماع أوبك: الجزائر تدعو إلى تخفيض فوري لإنتاج النفط -

750 تدخل إجلاء وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة -

فيروس كورونا: 69 حالة مؤكدة جديدة و 22 حالة وفاة جديدة في الجزائر -