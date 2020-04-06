Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه للمساهمة في مواجهة خطر الفيروس

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

 

الجزائر- أعلن رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح, يوم الاثنين , عن تبرعه براتب شهري كمساهمة  في الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان للسيد بن صالح أنه في " هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا, والتي تملي التعبئة والتجنيد للالتزام بالتدابير الوقائية, نحتاج الى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة , وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهري للحساب المفتوح لهذا الغرض".

كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه للمساهمة في مواجهة خطر الفيروس
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 13:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.06

محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو الى 27 أبريل

20.04.06

تأخر تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية "يدفع بالأمور نحو المنزلق"

20.04.06

كوفيد-19: وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا لإنتاج الهلام المعقم محليا

20.04.06

اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام: "أدعو السباحين إلى زرع الأمل في المجتمع"

20.04.06

كوفيد-19: المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقدم هبة للصيدلية المركزية للمستشفيات

20.04.06

كورونا: رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه للمساهمة في مواجهة خطر…

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.04.02

وزارة التربية تسطر "خطة طوارئ" لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.04.01

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر