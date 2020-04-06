Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

الجزائر- تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, خلفا لآسيا باز التي أنهيت مهامها بصفتها مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر, بمقر وزارة الاتصال.

و بعدما هنأ الوزير الوافد الجديد الى المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار , جدد التأكيد على الالتزامات التي قطعها منذ توليه منصبه على رأس الوزارة و المتعلقة بـإجراء مراجعة  شاملة لنظام الإعلام في الجزائر مع تنظيم 10 ورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة و الحوار الدائم مع أسرة الصحافة في الجزائر.

و من بين هذه الورشات تلك المتعلقة بوضع الاطار القانوني للنشاطات المتعلقة بالصحافة الالكترونية وكذا النشر والاشهار والقنوات التلفزيونية الخاصة و النشاط الاشهاري.

من جانبه , أكد السيد ونوغي أنه سيعمل على "رفع التحدي" و العمل "بسرعة وقوة" على تحقيق المهمة التي كلف بها و المتمثلة في تطهير القطاع من القوى غير القانونية " وهذا بالتنسيق مع أهل القطاع , داعيا الجميع الى "التضامن المطلق في انجاز هذه المهمة" .

و كان السيد ونوغي شغل منصب مستشار لدى وزير الاتصال , كما تقلد عدة مناصب مسؤولية بجرائد وطنية.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 11:20
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نيسان/أبريل 2020 10:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.06

وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة

20.04.06

كوفيد-19: الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي يتبرعون بشهر من رواتبهم

20.04.06

تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

20.04.06

الرئيس تبون يحيي أفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين العائدتين من الصين

20.04.06

فيروس كورونا: عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا عن ولاية البليدة

20.04.06

سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تعلق مؤقتا الالتزام بوقف تنشيط شرائح SIM / USIM  

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.04.02

وزارة التربية تسطر "خطة طوارئ" لمجابهة انقطاع التعليم خلال مدة تعليق الدراسة

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.04.01

فيروس كورونا: تسجيل 131 حالة جديدة مؤكدة و 14 وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني