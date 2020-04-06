تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر, بمقر وزارة الاتصال.

و بعدما هنأ الوزير الوافد الجديد الى المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار , جدد التأكيد على الالتزامات التي قطعها منذ توليه منصبه على رأس الوزارة و المتعلقة بـإجراء مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر مع تنظيم 10 ورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة و الحوار الدائم مع أسرة الصحافة في الجزائر.

و من بين هذه الورشات تلك المتعلقة بوضع الاطار القانوني للنشاطات المتعلقة بالصحافة الالكترونية وكذا النشر والاشهار والقنوات التلفزيونية الخاصة و النشاط الاشهاري.

من جانبه , أكد السيد ونوغي أنه سيعمل على "رفع التحدي" و العمل "بسرعة وقوة" على تحقيق المهمة التي كلف بها و المتمثلة في تطهير القطاع من القوى غير القانونية " وهذا بالتنسيق مع أهل القطاع , داعيا الجميع الى "التضامن المطلق في انجاز هذه المهمة" .

و كان السيد ونوغي شغل منصب مستشار لدى وزير الاتصال , كما تقلد عدة مناصب مسؤولية بجرائد وطنية.