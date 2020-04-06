الرئيس تبون يحيي أفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين العائدتين من الصين

الجزائر- حيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, أفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين العائدتين من الصين محملتين بوسائل حماية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

و كتب السيد تبون بحسابيه على فايسبوك و تويتر: "تحية تقدير و إكبار لأفراد طاقمي الطائرتين العسكريتين الذين أتموا مهمتهم على أكمل وجه, لنقل الإمداد من الصين إلى الجزائر في توقيت قياسي و متعب, فألف شكر يا أحرار أبناء الأحرار على تفانيكم لخدمة بلدكم".

و وصلت صبيحة اليوم الاحد الى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة أول طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا, قادمة من مدينة شانغهاي الصينية على متن طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

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