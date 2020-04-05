وأوضح ذات المصدر أن الحكومة "أرادت أن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري, واليقين يحدوها بأننا سنتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار".
كورونا: أعضاء الحكومة يتبرعون بشهر من رواتبهم للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين
أدرج يـوم : الأحد, 05 نيسان/أبريل 2020 14:12 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 9 مرات
الجزائر - قرر أعضاء الحكومة, التبرع بشهر من رواتبهم سيتم دفعه في حسابات التضامن "كوفيد 19" المفتوحة لهذا الغرض, وذلك بهدف "المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين", حسب ما أورده السبت, بيان لمصالح الوزارة الأولى.
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