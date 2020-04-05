كورونا: تفعيل جهاز الدعم المدرسي عبر الأنترنت بدءا من الأحد

الجزائر – أعلنت السبت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في تفعيل جهاز الدعم المدرسي عبر الأنترنت بدءا من يوم غد الأحد, لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي, من خلال الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن هذه العملية تدخل في إطار تجسيد "خطة الطوارئ التي رسمتها لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ, وبهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في الوسط المدرسي", حيث أن تفعيل جهاز الدعم يكون عن طريق الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وبهذا الصدد, دعت الوزارة التلاميذ إلى تسجيل الدخول إلى هذه الأرضيات الرقمية, باستعمال "اسم المستخدم والرقم السري المدونان في وصل استلام ملف التسجيل والموجود في الجزء السفلي من استمارة طلب التسجيل الإلكترونية في امتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان شهادة البكالوريا حسب الحالة, والمسلم من طرف المؤسسات التعليمية (المتوسطات أو الثانويات)".

ونشرت الوزارة الروابط الالكترونية لأرضيات الدعم المدرسي عبر الانترنت حسب المستويات والشعب، وفيما يلي الروابط كاملة:

الرابط 1: يخص السنة الرابعة متوسط ويعني ولايات أدرار, الشلف, الأغواط, أم البواقي, باتنة, بجاية, بسكرة, بشار, البليدة, البويرة, تمنراست, تبسة, تلمسان, تيارت, تيزي وزو, الجلفة, جيجل, سطيف, سعيدة, سكيكدة, سيدي بلعباس, عنابة وقالمة.

الرابط 2: يخص السنة الرابعة متوسط ويعني الولايات التالية: الجزائر, قسنطينة, المدية, مستغانم, المسيلة, معسكر, ورقلة, وهران, البيض, اليزي, برج بوعريريج, بومرداس, الطارف, تندوف, تسمسيلت, الوادي, خنشلة, سوق أهراس, تيبازة, ميلة, عين الدفلى, النعامة, عين تموشنت, غرداية وغليزان.

الرابط 3: لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة آدب وفلسفة

الرابط 4: لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية

الرابط 5: يخص تلاميذ الثلاثة ثانوي المنتمين إلى شعب لغات أجنبية, تسيير واقتصاد, رياضيات وتقني رياضي

للإشارة, فإن الروابط الالكترونية المخصصة لتلاميذ الثانوي تعني كل ولايات الوطن.