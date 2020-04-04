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كورونا: رئيس الجمهورية واطارات الرئاسة يتبرعون بشهر من رواتبهم

  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 20:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 58 مرات
كورونا: رئيس الجمهورية واطارات الرئاسة يتبرعون بشهر من رواتبهم

الجزائر - قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واطارات الرئاسة التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين, حسب علم السبت من رئاسة الجمهورية.

واوضح المصدر ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون واطارت رئاسة الجمهورية قرروا التبرع بشهر من رواتبهم سيتم دفعها في حسابات التضامن "كوفيد 19" المفتوحة لهذا الغرض, وذلك بهدف "المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية على المواطنين".

آخر تعديل على السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 21:05
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كورونا: رئيس الجمهورية واطارات الرئاسة يتبرعون بشهر من رواتبهم
  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 20:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 58 مرة   شارك

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