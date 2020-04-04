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كورونا: وزارة التربية تعلن عن رزنامة تقديم الدروس النموذجية عبر قنوات التلفزيون العمومي

  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 18:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرات
كورونا: وزارة التربية تعلن عن رزنامة تقديم الدروس النموذجية عبر قنوات التلفزيون العمومي

الجزائر - أعلنت السبت وزارة التربية الوطنية عن الجدول الزمني لتقديم الدروس النموذجية الموجهة لتلاميذ السنوات الخامسة ابتدائي, الرابعة متوسط والثالثة ثانوي, وذلك من خلال برنامج "مفاتيح النجاح" الذي سيبث عبر قنوات التلفزيون العمومي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن الشروع في بث هذا البرنامج سيكون بدءا من يوم الأحد, حيث سيقدم دروسا نموذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019 - 2020 لفائدة تلاميذ السنوات الخامسة ابتدائي, الرابعة متوسط والثالثة ثانوي, وذلك "تجسيدا لخطة الطوارئ التي رسمتها الوزارة في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ, وبهدف الحد من تفشي فيروس كورونا في الوسط المدرسي".

ويبث البرنامج يوم الأحد من الساعة 12.30 إلى 13.00 بالنسبة لمرحلة الثانوي, ويوم الاثنين من الساعة 12.30 إلى 13.00 بالنسبة لمرحلة المتوسط, ويوم الثلاثاء من الساعة 12.30 إلى 13.00 بالنسبة لمرحلة الابتدائي, ويوم الأربعاء من الساعة 12.30 إلى 13.00 بالنسبة لمرحلة الثانوي, ويوم الخميس من الساعة 12.30 إلى 13.00 بالنسبة لمرحلة المتوسط.

أما يوم الجمعة, فيبث البرنامج من الساعة 15.00 إلى 16.00 بالنسبة لمرحلتي الابتدائي والمتوسط, ويبث يوم السبت من الساعة 12.30 إلى 13.00 لفائدة تلاميذ مرحلة الثانوي.

وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة, فإن هذا البرنامج يبث على القناتين الأرضية والسادسة ويعاد بثه على القناة الأمازيغية وفق الجدول الزمني التالي: يوم السبت من الساعة 17.00 إلى 18.00 ويوميا من الساعة 16.00 إلى 16.30.

كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: وزارة التربية تعلن عن رزنامة تقديم الدروس النموذجية عبر قنوات التلفزيون العمومي
  أدرج يـوم : السبت, 04 نيسان/أبريل 2020 18:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 38 مرة   شارك

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