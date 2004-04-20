وزارة الدفاع الوطني: توقيف 52 مهربا وحجز كميات من المواد الغذائية ومواد التنظيف والوقود

الجزائر - أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الجمعة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (52) شخصا وحجزت كميات من المواد الغذائية ومواد التنظيف والوقود، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان أنه : "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 03 أبريل 2020 خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، (52) شخصا وحجزت (187،7) طنا من المواد الغذائية و(1600) لتر من مادة زيت المائدة و(11500) وحدة من مواد التنظيف و(2960) لتر من الوقود، بالإضافة إلى ثلاث (03) شاحنات و(11) مركبة رباعية الدفع و(32) مولدا كهربائيا و(26) مطرقة ضغط".

وأضاف المصدر أن حراس الحدود بالنعامة ضبطوا بالناحية العسكرية الثانية، وفي سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات في البلاد، (147،5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تُقدر بـ (115،5) كيلوغرام.

و في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بغليزان، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (22،5) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجز حراس الحدود (4700) قرص مهلوس كانت بحوزة تاجر مخدرات بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني بكل من الجلفة وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، ستة (06) أشخاص بحوزتهم أربع (04) بنادق صيد بدون رخصة، في حين تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ (2580) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة.