إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول الفوج الاول الى الجزائر

الجزائر - وصل الى ارض الوطن فجر يوم السبت الفوج الاول من الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا اثر غلق المجال الجوي بهدف الحد من مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان يصل هذا الفوج الاول المتكون من 269 شخص امس الجمعة على الساعة السادسة مساء الى المطار الدولي هواري بومدين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم للمطار وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وزير الداخلية والجمعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود، و وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر وكذا وير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الاشغال العمومية و النقل فاروق شيالي و والي الجزائر يوسف شرفة.

و سيخضعون هؤلاء ال269 شخص الى الحجر الصحي ي على مستوى فندق مزفران.

وستتم عملية الاجلاء هاته وفق رزنامة رحلات مقررة ما بين 3 و 5 أبريل عبر الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الخطوط الجوية التركية إذ ستشمل 1788 مواطن جزائري سيخضعون فور وصولهم الى الحجر الصحي في اطار التدابير التي اتخذتها سلطات البلد لأجل الحد من تفشي كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، تم تسخير هياكل استقبال كفنادق ومركبات سياحية على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس تقدر قدرة استيعابها الاجمالية ب1.930 سرير لضمان تكفل أفضل بهؤلاء المواطنين.

وجاء قرار الاجلاء هذا بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ونظيره التركي، السيد رجب طيب أردوغان اللذين اتفقا خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء الماضي على التعاون من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا نحو الجزائر والرعايا الأتراك العالقين في الجزائر نحو تركيا ابتداء من امس الجمعة.

ومنذ بداية الأزمة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا قامت الجزائر بنقل أكثر من 8.000 جزائري إلى البلاد من مختلف مطارات العالم.