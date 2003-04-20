كوفيد-19: جراد يدعو المواطنين إلى الاحترام "التام" للحجر الصحي بالجزائر

في تصريح له على أمواج الاذاعة الجزائرية أكد السيد جراد أنه "ينبغي دوما التذكير بندائنا للمواطنين عبر كافة ربوع الوطن من أجل الالتزام التام بالحجر الصحي و البقاء في المنزل و ذلك حماية لصحتهم و صحة عائلاتهم ضد فيروس كورونا المستجد و هو السبيل الوحيد لتفادي انتشار الوباء".
و أضاف الوزير الأول أنها "الطريقة الوحيدة لتفادي انتشار الفيروس و التوجه شئيا فشيئا نحو انفراج و حل هذه الازمة الصحية".
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و يجدر التذكير بأن الاجراءات المتخذة لحماية السكان منذ بداية الأزمة الصحية المترتبة عن فيروس كورونا قد مددت إلى أجل اضافي في حين تم توسيع الحجر الصحي الجزئي ليشمل أربع ولايات أخرى ابتداء من أمس الخميس و ذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية.
كما تم تمديد اغلاق روضات الأطفال و المدارس و الجامعات إلى غاية الأحد 19 أبريل 2020.