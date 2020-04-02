Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مصالح الأمن مدعوة الى تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
مصالح الأمن مدعوة الى تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا

الجزائر- دعا المدير العام للأمن الوطني, أونيسي خليفة, يوم الأربعاء, الى المساهمة في تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا من خلال تسخير وسائل الأمن الوطني في عمليات التعقيم والتطهير للمحيط والشوارع والأحياء الشعبية, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن السيد خليفة دعا بمناسبة زيارة ميدانية لعدة مرافق وتشكيلات الشرطة العملياتية بولاية البليدة الى "المساهمة في كل ما يعزز جهود السلطات المحلية من نشاطات الوقاية وتسخير وسائل الأمن الوطني للمشاركة في عمليات التعقيم والتطهير للمحيط والشوارع والأحياء الشعبية".

كما شدد على "السهر بحزم على محاربة كافة أشكال الجريمة والمضاربة، وحماية الأشخاص والممتلكات".

كما أكد على "أهمية كل ما يعزز جهود السلطات المحلية من نشاطات الوقاية وتسخير وسائل الأمن الوطني للمشاركة في عمليات التعقيم والتطهير للمحيط والشوارع والأحياء الشعبية", مشددا على "السهر بحزم على محاربة كافة أشكال الجريمة والمضاربة وحماية الأشخاص والممتلكات".

وفي هذا الصدد, وجه المدير العام للأمن الوطني "تشجيعا خاصا لكل منتسبي جهاز الشرطة على ما يبذلونه من عمل ومبادرات ميدانية وإنسانية تدعم الجهود الوطنية للحد من انتشار وباء كورونا", مشيدا ب"العلاقات الراقية التي تجمع الشرطة بالمجتمع المدني ووسائل الاعلام كشركاء فاعلين في العمل الشرطي المجتمعي والجواري لتقوية أواصر الثقة وأخلاق التآزر بين الشرطة والمواطن لتخطي هذه المرحلة في أقرب الآجال".

وفي ذات السياق, قدم المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة جملة من التوجيهات لأفراد الشرطة حثهم فيها على "الحرص لمواصلة الجهود المتعلقة بتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء واحترام الحجر الصحي الذي يهدف أساسا إلى حماية المواطنين من هذا الوباء".

وكان المدير العام للأمن الوطني مرفوقا, خلال هذه الزيارة, بإطارات سامية من الادارة المركزية والجهوية للأمن الوطني, حيث خصت عدة مرافق شرطية ونقاط مراقبة بشوارع مدينة البليدة التي تعرف حجرا صحيا كاملا للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19, كما التقى خلالها بإطارات وعناصر الشرطة التابعين للتشكيلات العملياتية لأمن ولاية البليدة, الوحدة 101 لحفظ النظام, الأمن الحضري خزرونة وعدة نقاط مراقبة بوسط المدينة, مختتما زيارته بلقاء مع تشكيلة من قوات الشرطة بمقر أمن دائرة أولاد يعيش.

آخر تعديل على الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 17:37
كلـمات مفتـاحيــة :
مصالح الأمن مدعوة الى تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.02

فلاحة: مجمع "جفابرو" يشرع في تموين الأسواق بكميات معتبرة من مادة البصل

20.04.02

ارتفاع حصيلة الوفيات في القارة الإفريقية جراء تفشي وباء كورونا إلى 221 حالة

20.04.02

مصالح الأمن مدعوة الى تعزيز جهود السلطات المحلية في نشاطات الوقاية من فيروس كورونا

20.04.02

بن بوزيد يؤكد "امتنان" الجزائر للصين لمساعدتها في مواجهة وباء كورونا

20.04.02

وهران: نهاية الحجر الصحي بمركب "الأندلسيات"

20.04.02

الرئيس تبون يشيد بنجاح الفريق الطبي بمستشفى تيزي وزو في وضع نظام عن بعد لكشف الإصابة…

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

20.03.31

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

20.03.30

منظمة عدالة البريطانية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى الصحراويين في…