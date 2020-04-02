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الرئيس تبون يشيد بنجاح الفريق الطبي بمستشفى تيزي وزو في وضع نظام عن بعد لكشف الإصابة بكورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
الرئيس تبون يشيد بنجاح الفريق الطبي بمستشفى تيزي وزو في وضع نظام عن بعد لكشف الإصابة بكورونا

الجزائر - أشاد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس تبون عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو, الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد « visioconférence » لكشف حالات الإصابة بكورونا".

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واعتبر الرئيس تبون هذه المبادرة بمثابة "خدمة تستحق التقدير والتشجيع", معبرا عن أمله في "الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات وإراحة المواطنين".

وختم بالقول: "ألف تحية لكم يا أبناء الجزائر".

آخر تعديل على الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 16:03
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الرئيس تبون يشيد بنجاح الفريق الطبي بمستشفى تيزي وزو في وضع نظام عن بعد لكشف الإصابة بكورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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