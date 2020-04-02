الرئيس تبون يشيد بنجاح الفريق الطبي بمستشفى تيزي وزو في وضع نظام عن بعد لكشف الإصابة بكورونا

وكتب الرئيس تبون عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو, الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد « visioconférence » لكشف حالات الإصابة بكورونا".
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واعتبر الرئيس تبون هذه المبادرة بمثابة "خدمة تستحق التقدير والتشجيع", معبرا عن أمله في "الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات وإراحة المواطنين".
وختم بالقول: "ألف تحية لكم يا أبناء الجزائر".