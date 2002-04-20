و جاء في البيان "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته و عملا بتعليمة السيد الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 07 مارس سنة 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا و الحيلولة دون انتشاره و نظرا للمستجدات الحالية في ظل انتشار هذا الوباء, لاسيما إجراءات تمديد الحجر الصحي و السلامة المعلن عنها من طرف السيد رئيس الجمهورية, يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه و مرتفقيه أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 9 ابريل 2020 الخاصة بالغرفة الثانية و كذا الجلسات الغرفتين الثالثة و الخامسة المقرر انعقادها يوم 16 ابريل 2020 و هذا الى تاريخ لاحق".
فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تأجيل الجلسات المقررة يومي 9 و 16 أبريل الجاري
أدرج يـوم : الخميس, 02 نيسان/أبريل 2020 15:23 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 31 مرات
الجزائر- أعلن مجلس الدولة, يوم الخميس في بيان له, عن تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 9 ابريل الجاري الخاصة بالغرفة الثانية و كذا جلسات الغرفتين الثالثة و الخامسة المقرر انعقادها يوم 16 ابريل الجاري و هذا الى تاريخ لاحق.
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