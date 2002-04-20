المجلس الشعبي الوطني: صرف مبلغ 45 مليار سنتيم للتضامن في مواجهة وباء كورونا

و جاء في ذات البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا يوم الأربعاء برئاسة السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا بعد اجتماعه بهيئة التنسيق صباح نفس اليوم، حيث حضر اللقاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و رافع أعضاء هيئة التنسيق على انشغالات المواطنين في مختلف الولايات ، واستمعوا إلى ردود السيد الوزير.
كما كان اللقاء للتشاور على قضايا تهم عمل المجلس في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وقد تناول أعضاء المكتب مقترحات السادة والسيدات النواب إضافة إلى قضايا متعلقة بالتعامل مع الظروف التي تمر بها البلاد.
و بهذه المناسبة قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف مبلغ 45 مليار سنتيم في الحساب المفتوح لدى الخزينة العمومية كوفيد 19 وهو رصيد متبقي من ميزانية المجلس وهذا "استشعارا بحساسية الوضع" كما جاء في ذات البيان.
و ثمن مكتب المجلس خلال هذا اللقاء المساهمات المالية التي تطوع بها نواب وإطارات المجلس في إطار الحملة الوطنية التضامنية لمواجهة تفشي وباء كورونا و دعا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات في مختلف المؤسسات والهيئات والأشخاص. كما دعا الى أهمية إشراك المنتخبين في عمليات التحسيس والتضامن على المستوى المحلي في الهياكل المقترحة لتسيير الازمة الصحية.
وجدد مكتب المجلس كذلك دعوة المواطنين إلى أهمية الالتزام ببيوتهم كإجراء علاجي وليس وقائي فقط والتعامل بإيجابية مع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، داعيا إلى استمرار أشكال التضامن الوطني.
وعبر النواب بهذه المناسبة عن استعداد المجلس لتحمل المسؤولية الكاملة في وظيفتي التشريع والرقابة في هذه الظروف الصعبة.
واغتنم مكتب المجلس هذه السانحة ليترحم على روح النائب زغيمي طيب عبد القادر الذي وافته المنية اليوم الاربعاء داعيا الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يتغمد جميع موتانا الذين ذهبوا ضحية فيروس كورونا ويسكنهم فسيح جناته.