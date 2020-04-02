التجمع الوطني الديمقراطي وأبناء الشهداء يستنكرون تصريحات حول الجزائر في قناة عمومة فرنسية

وفي هذا الاطار ندد التجمع الوطني الدمقراطي بهذه الممارسات "الدنيئة التي تتم تحت غطاء حرية الصحافة والاعلام بهدف الاساءة الى الجزائر واثارة الشك حول جهودها في التكفل بالشأن العام ويرفض اي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للوطن أو المساس بشرعية مؤسسات الدولة".
ومن جهتها عبرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن رفضها وتنديدها للتصريحات التي جاءت في قناة "فرانس 24 " في هذا الظرف الحساس الذي يشهده العالم جراء تفشي وباء كورونا مشيرة الى أن هذه التصريحات "لا تمت بأي صفة أو شكل من أشكال الاعراف والتقاليد الدولية".
وأكدت المنظمة أن ذلك يعد دليلا على أنه نابع من "حقد دفين لدى مؤسسات إعلامية وأشخاص حاملين فيروس الحقد الكولونيالي الفرنسي و الذين لا يريدون الخير للشعب الجزائري من خلال حشر أنفهم في الشؤون الداخلية للجزائر" معتبرة ذلك "خرقا سافرا مفضوح النوايا يهدف ككل مرة في الظروف الصعبة الى تعكير الاجواء وزرع الفتنة".