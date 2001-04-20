Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة سيدي امحمد : 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
محكمة سيدي امحمد : 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل

الجزائر - قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, الاربعاء, بعقوبة 15 سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا  "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج.

وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.

وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.

كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة سيدي امحمد : 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نيسان/أبريل 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.04.01

يومية المجاهد: أعضاء لوبيهات من كل حدب يحتلون شاشات التلفزيون في فرنسا

20.04.01

القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع الانتاج بنسبة 2.7% سنة 2019

20.04.01

وزير الصناعة : المجمع العمومي "جيتيكس" يعتزم تصنيع الاقنعة الواقية

20.04.01

محكمة سيدي امحمد : 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل

20.04.01

كوفيد-19  : تمديد فترة توقف رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الى "اشعار جديد"

20.04.01

القيادي الدبلوماسي والمناضل الصحراوي أمحمد خداد في ذمة الله

الأكثــر قـراءة

20.03.30

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر

20.03.31

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني "مجانا"

20.03.31

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني

20.03.30

وزير التجارة يجتمع مع ممثلي تجار الجملة للمواد الغذائية و مسؤولي أسواق الخضر والفواكه

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

20.03.30

جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "