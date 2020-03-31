رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التحلي ب"الانضباط" في مواجهة فيروس كورونا

و أوضح رئيس الجمهورية في مقابلة صحفية مع بعض وسائل الاعلام الوطنية :"ما ينقصنا هو الانضباط فقط", داعيا في هذا الشأن المواطنين الى "تفادي التجمعات, و الى ضرورة الخوف على انفسهم وأهاليهم جراء هذا الوباء".
و بعد ان أكد ان الاطباء الجزائريين " من بين احسن الاطباء في العالم", وان الجزائر تمتلك "كل الإمكانيات والوسائل" لمواجهة هذا الوباء شدد الرئيس تبون ان "ما ينقصنا أكثر" هو "التحلي بالانضباط" في تطبيق النصائح التي يقدمها الأطباء والالتزام بالحجر الصحي.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأن "قدرات الدولة موجودة ولم نستعملها كلها (..) لا من الناحية المادية ولا من الناحية المالية او التنظيمية فنحن في تمام الجاهزية" مبرزا ان الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يجعل هذه الأزمة "تمر بلطف" على البلاد.
وفي حديثه عن المشككين في الأرقام المقدمة بصفة منتظمة بشان وضعية هذا الفيروس في الجزائر, اكد الرئيس تبون أن ذلك يعد بمثابة "هجمة شرسة", تستهدف " امورا حساسة " في الجزائر,على رأسها الجيش الذي يعتبر"العمود الفقري للبلاد" ,اذ "لم يهضموا بعد حمايته للمسيرات وللحراك".