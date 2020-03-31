رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التحلي ب الانضباط في مواجهة فيروس كورونا -

الرئيس تبون : تجربة بروتوكول علاج فيروس كورونا المعتمد على الكلوروكين اظهر فعاليته -

كورونا: الشروع في إجلاء الجزائريين العالقين في تركيا في غضون يومين أو ثلاثة أيام -

الرئيس تبون: اقتراح مساعدة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ب130 مليون دولارللتصدي فيروس كورونا -

الرئيس تبون :الجزائر كانت سباقة في اتخاذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا -

فيروس كورونا: الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع و 30 طقم اختبار -

كورونا :علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة -

فيروس كورونا : تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني -

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي -

تصريحات كاذبة و قذف ضد الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستدعي سفير فرنسابالجزائر -

الوزير الأول يتحادث هاتفيا مع نظيره الصيني -

فيروس كورونا : تسجيل 132 حالة جديدة مؤكدة و 9 وفيات جديدة في الجزائر -

اللواء شنقريحة يسدي تعليمات حول الوقاية من انتشار فيروس كورونا في صفوف الجيش الوطني الشعبي -

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية -

فيروس كورونا: وزارة البريد تعد ورقة طريق موحدة لضمان استمرارية الخدمة العمومية -

المواد الغذائية الأساسية: دعم الدولة سيستمر رغم الأزمة -

كوفيد-19: حسابات بنكية مخصصة للمتبرعين -

فيروس كورونا: المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو المواطنين الى الالتزام الصارم بالتعليمات -

كورونا: تقديم استشارات نفسية عن بعد ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال الحجر الصحي -