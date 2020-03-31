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تصريحات كاذبة و قذف ضد الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستدعي سفير فرنسابالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 20:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
تصريحات كاذبة و قذف ضد الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستدعي سفير فرنسابالجزائر

الجزائر- استدعى وزير الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء سفير فرنسا بالجزائر ليبلغه "احتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات "الكاذبة و البغيضة و كذا القذف " ضد الجزائر التي تم الإدلاء بها مؤخرا بأحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

     واوضح البيان أن " وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 سفير فرنسا بالجزائر على اثر التصريحات الكاذبة والبغيضة و القذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاطوهات التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

     و أضاف ذات المصدر أن "وزير الشؤون الخارجية الذي طلب من سفير فرنسا بالجزائر نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

     و قد تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس ل"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية و المتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".

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تصريحات كاذبة و قذف ضد الجزائر: وزير الشؤون الخارجية يستدعي سفير فرنسابالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 20:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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