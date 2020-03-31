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فيروس كورونا: مجلس الأمة يدعو الى "التقيد التام" بقرارات رئيس الجمهورية في مواجهة الفيروس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر- دعا مجلس الامة, يوم الثلاثاء, الى ضرورة "التقيد التام" بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المجلس في بيان توج اشغال اجتماع مكتبه ب"الهبة التضامنية" لأبناء الشعب الجزائري في مواجهة فيروس كورونا, داعياً إياهم إلى "ضرورة التقيد التام بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومعها التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة العالمية بغية تقليص مخاطر العدوى وانتشار هذا الفيروس ومن ذلك الحجر الصحي وملازمة البيوت ووجوب التباعد الاجتماعي".

من جهة خرى, أكد البيان أنه "من منطلق تجميع المجهودات والموارد في هذا الظرف الحرج والدقيق الذي تمر به البلاد, وتتمة لما أقره يوم الأحد الماضي بالمساهمة المالية الطوعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس والإطارات السامية في هذا الجهد الوطني", فقد تم "إقرار مباشرة الإجراءات العملية لتجسيد ما تقرر في هذا الشأن".

كما وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, خلال الاجتماع, تعليمات إلى المصالح الإدارية المختصة بالمجلس ب"الضرورة الاستعجالية والآنية لعقلنة وترشيد النفقات بمجلس الأمة, وذلك لتتواءم وقرارات الدولة المعلن عنها بهذا الخصوص للإسهام بما أمكن في تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالاقتصاد الوطني".

وأعرب بالمناسبة عن تمنياته ب"السلامة للجميع وللمرضى الشفاء وللغمة أن تزول, مبتهلاً إلى البارئ سبحانه وتعالى اللطف في ما جرت به المقادير".

من جهة أخرى, خصص اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه السيد قوجيل وكان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني, من أجل "تبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد جراء انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني".

وفي هذا الاطار, تم "استعراض مختلف الطرائق التي يمكن من خلالها للمؤسسة البرلمانية المساهمة في مواجهة تداعيات هذا الوباء".

واغتنم مكتب مجلس الأمة المناسبة ليتوجه باسم أعضائه ب"تحية إكبار وتقدير إلى أهالينا في ولاية البليدة وكل ولايات الوطن الصابرين في وجه هذا الوباء العالمي", مترحما على "شهداء الواجب الوطني من القطاع الصحي وعلى أرواح الضحايا الذين فقدتهم الجزائر بسبب هذا الوباء المميت".

كما أعرب عن "بالغ امتنانه لمجهودات جميع منتسبي قطاع الصحة".

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فيروس كورونا: مجلس الأمة يدعو الى "التقيد التام" بقرارات رئيس الجمهورية في مواجهة الفيروس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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