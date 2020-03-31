و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "سيبث مساء اليوم ابتداء من الساعة الثامنة و النصف على القنوات التلفزيونية و الاذاعية".
الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 17:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 54 مرات
الجزائر- أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم الثلاثاء, مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية, رد فيها على أسئلة تتعلق بتطور الوضعية الصحية في البلاد و ما ترتب عنها من اجراءات اقتصادية و اجتماعية لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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