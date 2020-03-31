فيروس كورونا: المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو المواطنين الى الالتزام الصارم بالتعليمات

الجزائر- دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان, في هذه "الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا والعالم أجمع", المواطنين وكل المقيمين على التراب الوطني, الى "التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم والدقيق بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية في البلاد وعن منظمة الصحة العالمية والمتعلقة بمكافحة وباء كوفيد 12".

وأوضح المجلس في بيان له يوم الثلاثاء أن "الالتزام بقواعد الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والنظافة المستمرة واتباع أساليب الحيطة والحذر وأخذ كل تدابير الحماية والوقاية للحد من انتشار الوباء", مشيرا الى أنها "أدوات مهمة وأساسية للحفاظ على الحق في الحياة الذي هو أقدس حقوق الانسان, فبدونه لن يتسنى لنا التمتع بباقي حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف أن "حق المواطن في الرعاية الصحية هو حق من حقوق الانسان ويقابله واجب الدولة ومسؤوليتها في توفير الشروط الضرورية للوقاية من الأمراض وعلاجها".

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ويدعو المجلس الوطني فعاليات المجتمع المدني المختلفة إلى "الانخراط في مسعى السلطات العمومية بتقديم مختلف أنواع المساعدات لكل المواطنين وخاصة الفئات الهشة", كما يدعو كافة السلطات إلى "تمكين وتسهيل مهمة المجتمع المدني في القيام بمسؤولياته في تقديم الدعم بمختلف أشكاله".

ويناشد المجلس الجميع بالوقوف "وقفة إجلال وتقدير وتضامن مع أطبائنا وممرضينا وكل عمال القطاع الصحي وكذلك رجال الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية الذين يسهرون ليلا على صحتنا وأمننا وسلامتنا, كما نتضرع إلى الله العلي القدير أن يشفي كل مرضانا ويرحم كل موتانا ويرفع عنا هذا البلاء وانه على ذلك لقدير".