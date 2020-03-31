وجاء في بيان الوزارة أنه "على اثر تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة والي معسكر عبد الخالق صيودة بعد اصابته بفيروس كورونا +كوفيد19+ فان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تفند هذه الاشاعات وتؤكد أن المعني يتلقى العلاج على غرار باقي المواطنين الذين أصيبوا بهذا الفيروس والذين نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل " .
والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج
أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 12:11 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 13 مرات
الجزائر - أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء، في بيان لها أن والي معسكر عبد الخالق صيودة، المصاب بفيروس كورونا " يتلقى حاليا العلاج كغيره من المواطنين".
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