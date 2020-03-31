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والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج

الجزائر - أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء، في بيان لها أن والي معسكر عبد الخالق صيودة، المصاب بفيروس كورونا " يتلقى حاليا العلاج  كغيره من المواطنين".

وجاء في بيان الوزارة أنه "على اثر تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة والي معسكر عبد الخالق صيودة بعد اصابته بفيروس كورونا +كوفيد19+ فان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تفند هذه الاشاعات وتؤكد أن المعني يتلقى العلاج على غرار باقي المواطنين الذين أصيبوا بهذا الفيروس والذين نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل " .

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 12:29
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والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 12:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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