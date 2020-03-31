والي معسكر المصاب بفيروس كورونا يتلقى العلاج -

بريد الجزائر يزود التجار والمتعاملين الاقتصاديين بأجهزة الدفع الالكتروني مجانا -

خالدي: تأجيل الألعاب المتوسطية وهران-2021 الى 2022 -

حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات -

كوفيد 19: فتح ورشة لإنتاج العديد من المستلزمات الشبه طبية بحاسي مسعود -

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يتسلم هبة من جمعية التجار الصينين في الجزائر -

كوفيد-19: الجمارك تحدد قائمة المواد المعلق تصديرها مؤقتا -

شركة طيران الطاسيلي توقف رحلاتها وشركة الخطوط الجوية الجزائرية تُبقي على خدمات نقل السلع -

الأمن الوطني يساهم في الحملة الوطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى -

وباء كورونا: جراد يؤكد تكفل الدولة بمستخدمي الصحة و الأسر الجزائرية -

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الاولى بالبليدة يوم الثلاثاء -

الوزير الأول يؤكد على ضرورة التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات -

تخصيص إعانة مالية من صندوق الزكاة لدعم الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا -

جراد: الدولة لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية -

تكريم سيد علي كويرات بعرض أفلامه عبر الانترنت -

الوزير الأول من البليدة: سنبني من جديد منظومة صحية وطنية قوية -

وباء كوفيد-19: صيدال تعتزم انتاج الكلوروكين محليا -

ذكرى يوم الأرض : شنين يجدد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني في التصدي لكل مبادرات التحايل عن حقوقه المشروعة -

فيروس كورونا : تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة وأربع حالات وفاة جديدة في الجزائر -