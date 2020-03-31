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حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 11:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات

الجزائر - تم فتح حساب بريدي جاري لدى مؤسسة "بريد الجزائر" لاستقبال مساهمات الراغبين في دعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمجابهة جائحة كورونا، مثلما أفادت به ذات المؤسسة، يوم الثلاثاء، في بيان لها.

و تندرج هذه الخطوة في إطار إطلاق حملة التضامن الوطني، حيث أكدت مؤسسة "بريد الجزائر" على أنها و بصفتها "مؤسسة مواطنة" فقد جندت "كل الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لإنجاح هذه الحملة التضامنية" .

و بخصوص تفاصيل العملية، أوضحت ذات المؤسسة بأن رقم الحساب الجاري المخصص لاستقبال المساهمات هو : 200/12 أما اسم الحساب فهو : COVID-19-Algérie ، و الهوية البريدية للحساب هي RIP: 077 99999 0000000200 91

و يمكن للمساهمين دفع تبرعاتهم عبر الحساب البريدي سابق الذكر وفق إحدى الكيفيات المتمثلة في "التحويل عن بعد من حساب جاري باستعمال البطاقة الذهبية و بواسطة استعمال الهوية البريدية ( RIP: 077 99999 0000000200 91) و ذلك عن طريق الشباك الآلي (GAB) أو تطبيق "بريدي موب" أو موقع "بريدي واب".

أما الطريقة الثانية فتتمثل في مكاتب البريد و ذلك عن طريق إما التحويل من حساب بريدي جاري عن طريق صك بريدي يحرر لفائدة الحساب رقم 200 مفتاح 12 (كوفيد-19) أو التحويل من حساب بريدي جاري باستعمال البطاقة الذهبية و النموذج الموحد SFP01 لفائدة الحساب سابق الذكر.

كما بإمكان المساهمين أيضا إجراء التحويل عن طريق صك بريدي أو صك الخزينة أو استثناء، بالدفع نقدا، تضيف المؤسسة.و للمزيد من التفاصيل، تدعو مؤسسة بريد الجزائر إلى زيارة موقعها: www.poste.dz.

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة التضامن الوطني لمواجهة وباء كورونا: فتح حساب بريدي جاري لاستقبال المساهمات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 آذار/مارس 2020 11:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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