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ذكرى يوم الأرض : شنين يجدد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني في التصدي لكل مبادرات التحايل عن حقوقه المشروعة

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
ذكرى يوم الأرض : شنين يجدد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني في التصدي لكل مبادرات التحايل عن حقوقه المشروعة

الجزائر -جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين، دعم "الصمود الفلسطيني على مواصلة النضال والكفاح و التصدي لكل مبادرات التحايل على حقوقه المشروعة، وتمسكه بأرضه وحقه في العودة"، وذلك بمناسبة الذكرى ال44 المخلدة ليوم الارض الفلسطيني, حسب ما أورده الاثنين بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح السيد شنين قائلا أن "استمرار تفشي جانحة كورونا واثارها المأساوية لن تنسينا مأساة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والاستيطان والحصار والمرض"، مشددا على أن "الوقفة التضامنية في هذا اليوم التاريخي تحمل دلالات الصمود والرمزية لجذور الشعب الفلسطيني وامتدادات حياته ونضاله ومقاومته في التشبث بأرضه من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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ذكرى يوم الأرض : شنين يجدد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني في التصدي لكل مبادرات التحايل عن حقوقه المشروعة
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 17:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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