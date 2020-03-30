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جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

تيبازة - قال الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الإثنين بتيبازة أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولية هي حماية الإنسان كإنسان.

وأوضح السيد جراد خلال تفقده لصوامع التخزين للديوان الجزائري المهني للحبوب وحدة أحمر العين أن "على الجزائر، التي ليست وحدها وليست معزولة عن العالم، التفكير في ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان كإنسان والإنسانية كإنسانية"، مشيرا إلى أن "هذا هو الدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذه الأزمة الصحية العالمية".

وأضاف الوزير الأول أنه أصبح هناك "العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا" ولهذا يجب التفكير في البعد العالمي لهذه الأزمة الشاملة التي انعكست على اقتصادات العالم وعلى الزراعة و الصناعة".

وكان الوزير الأول قد استهل زيارة العمل والتفقد هذه بالوقوف بمستشفى فرانس فانون (البليدة) على ظروف التكفل المرضى المصابين بداء كورونا المستجد.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية  كمال بلجود و وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد.

و تعرف ولاية البليدة تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أقر رئيس الجمهورية إخضاعها للحجر الصحي الكامل لمدة عشرة أيام كإجراء يرمي إلى الحد من تفشي الوباء.

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جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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