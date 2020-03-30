Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا

 البليدة - وقف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، على مدى التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا و ذلك على مستوى مصلحة جديدة للانعاش تم وضعها حيز الخدمة مؤخرا.

و تتوفر هذه الوحدة الجديدة للانعاش التي حولت من مصلحة كانت مخصصة لاحتضان مصلحة لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى مصلحة لإنعاش المصابين بوباء كورونا على 60 سريرا مجهزة بأجهزة تنفس حديثة علما أنها تضم حاليا 26 مصابا.

إقرأ أيضا:     جراد: لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة

و خلال زيارته الميدانية لمستشفى فرانس فانون، الذي يأوي العديد من الحالات المؤكدة لمصابين بفيروس كورونا، وقف السيد جراد دقيقة صمت على أرواح ضحايا هذا الوباء.

كما حرص السيد جراد على الإشادة بالجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها الأطقم الطبية في التكفل بالمرضى، متوفقا في هذا الإطار عند سائق سيارة الاسعاف بمستشفى بوفاريك الذي راح ضحية فيروس كورونا و هو يؤدي واجبه المهني و البروفيسور سي احمد الذي توفي صباح اليوم.

و نوه الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، كمال بلجود، و وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات ،عبد الرحمن بن بوزيد، بروح الوطنية و المهنية لدى كافة عناصر السلك الطبي العام و الخاص الذي يشكل الركيزة الأساسية لنظامنا الصحي الوطني مخاطبا إياهم "أقول لكم دون مبالغة أنكم خطوط الدفاع الامامية والجيش الحقيقي للنظام الصحي ببلادنا ".

إقرأ أيضا:      الوزير الأول يترحم من البليدة على أرواح ضحايا فيروس كورونا

في اشادته بدور الحماية المدنية قال انها "دائما في الطليعة" وهي الاولى التي تسخر في كل ما يحدث من مآسي كالكوارث والزلازل والحرائق. 

و تعرف ولاية البليدة تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أقر رئيس الجمهورية إخضاعها للحجر الصحي الكامل لمدة عشرة أيام كإجراء يرمي إلى الحد من تفشي الوباء.

آخر تعديل على الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 12:59
كلـمات مفتـاحيــة :
جراد يتفقد بالبليدة مصلحة جديدة للانعاش مخصصة للمصابين بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.30

جراد يشدد على ضرورة محاربة المضاربة بالوسائل الأمنية

20.03.30

جراد: "الدولة ستوفر كل وسائل الوقاية والحماية لجميع مستخدمي الصحة"

20.03.30

جراد: "يجب على الجزائر ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان "

20.03.30

جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا تستأنف الدراسة يوم 5 ابريل القادم عبر ارضية رقمية

20.03.30

جراد: الدولة "لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية"

20.03.30

نتائج استعمال دواء "هيدروكسي كلوروكين "لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام

الأكثــر قـراءة

20.03.25

فيروس كورونا: تسجيل 38 حالة جديدة مؤكدة من بينها حالتي (2) وفاة في الجزائر

20.03.26

التنقل في الولايات تحت الحظر الكلي أو الجزئي: الوزير الأول يصدر تعليمة توضيحية للحكومة و…

20.03.23

بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول فيروس كورونا

20.03.26

مرسوم جديد يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته

20.03.27

فيروس كورونا : توسيع إجراءات الحجر الجزئي الى 9 ولايات

20.03.24

كوفيد 19 : تمديد حالات الحجر الصحي مع استمرار أرقام الإصابات والوفيات في التصاعد عبر…