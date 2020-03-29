فيروس كورونا : نواب حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يقررون التبرع براتب شهري

الجزائر - أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني قرروا التبرع براتب شهري للمساهمة في العمليات الانسانية الهادفة الى مكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19).

و أوضح السيد بن قرينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اليوم السبت أن "نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني قرروا التبرع براتب شهري تحت عنوان "التضامن الوطني وهو جزء من الاعمال التضامنية التي قامت بها الحركة و مازالت مستمرة وهو اقل ما تقوم به تجاه شعبها ووطنها".

وذكر السيد بن قرينة ان حركة البناء الوطني كانت قد اصدرت بيانا في 21 مارس للامة الجزائرية تحت عنوان : نداء قبل فوات الاوان تضمن عدة بنود منها الاستجابة لنداء التضامن الوطني بالتبرع ( براتب شهري ) لكل اطارات الدولة و نواب البرلمان و اطارات الشركات الاقتصادية ".

وفي هذا الاطار أعربت الحركة عن أملها في ان يجرى هذا التبرع في "إطار وطني منظم حتى لا تتميز الحركة على أفراد الشعب" ,يضيف رئيس حركة البناء الوطني.